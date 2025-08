Venti di guerra fredda perché Donald Trump sta schierando i sottomarini nucleari di classe Virginia

Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il riposizionamento di due sottomarini nucleari dopo le dichiarazioni “provocatorie” dell’ex capo del Cremlino Dmitry Medvedev. Ha giudicato le dichiarazioni dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev “ altamente provocatorie ”, Donald Trump. Tanto che ha ordinato, annunciandolo poi sui social media, il riposizionamento di due sottomarini nucleari statunitensi “in zone appropriate”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il capo della Casa bianca ha detto di aver preso provvedimenti nel caso in cui le parole di Medvedev siano piĂą di semplice retorica. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Venti di guerra fredda, perchĂ© Donald Trump sta schierando i sottomarini nucleari di classe Virginia

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate" in seguito ai commenti "provocatori" dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev Vai su Facebook

Usa-Russia, Donald #trump evoca la guerra atomica: «Schiero due sottomarini nucleari». Tensione altissima: cosa succede Vai su X

Ucraina. Trump schiera i sottomarini nucleari, Putin consegna gli Oreshnik; Trump ordina l'invio di 2 sottomarini nucleari, dopo le dichiarazioni provocatorie di Medvedev - Kiev sostiene i sottomarini nucleari Usa, è pace attraverso la forza; Trump: 'Schiero due sottomarini nucleari dopo le parole di Medvedev'.

Trump ha detto che avvicinerà alla Russia due sottomarini nucleari dopo uno scambio di minacce con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver ordinato a due sottomarini a propulsione nucleare di andare «nelle regioni appropriate» nel contesto di uno scambio di accuse e minacce ... Riporta ilpost.it

Scontro Usa-Russia, Trump risponde alle minacce di Medvedev dispiegando due sottomarini nucleari - Il presidente americano annuncia via social la mossa dopo le critiche del numero del Consiglio di sicurezza di Mosca ... Secondo repubblica.it