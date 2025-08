Venezia 82 premia gus van sant con il premio campari passion for film

Il mondo del cinema internazionale si prepara a celebrare un'importante riconoscimento durante la prossima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, prevista dal 27 agosto al 6 settembre 2025. La manifestazione, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con il marchio Campari, assegnerĂ il prestigioso premio Campari Passion for Film a uno dei registi piĂą influenti e innovativi del panorama statunitense. In questa occasione, verrĂ premiato Gus Van Sant, autore di opere che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cinema contemporaneo. L'evento si arricchisce di momenti dedicati alla celebrazione della passione artistica e dell'indipendenza creativa.

