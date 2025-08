Venezia 82 | a Gus Van Sant il premio Campari Passion for Film

La Biennale di Venezia e Campari annunciano che è stato attribuito al regista americano Gus Van Sant ( Will Hunting – Genio ribelle, Belli e dannati, Milk ) il premio Campari Passion for Film dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025). Si conferma anche quest’anno il sostegno di Campari ai professionisti del grande schermo attraverso il premio Campari Passion for Film Award, nato per celebrare i talenti del mondo del cinema che incarnano carattere, dedizione e visione artistica audace. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

