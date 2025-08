vende alimenti illegalmente scatta la multa

GROSSETO AttivitĂ di controllo e contrasto al degrado urbano nella zona della stazione ferroviaria di Grosseto. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha intensificato l’attenzione sull’area adiacente al terminal bus, dove sono emerse criticitĂ legate alla presenza di persone dedite al bivacco e alla probabile vendita di alimenti cotti e venduti, in assenza delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie. Parallelamente, sono in corso operazioni di pulizia e bonifica da parte di Acquedotto del Fiora nel terreno di propria competenza. Il reparto Nucleo operativo sicurezza della Polizia locale, con il supporto dei reparti di polizia giudiziaria, specialistiche e prossimitĂ , ha effettuato un intervento congiunto, in collaborazione con la Polfer e Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

