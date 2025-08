Vela Francesca Salerno conquista l' argento al Mondiale junior IQFoil

Ha accarezzato l'oro, ma si è messa al collo una luccicante medaglia d'argento. È l'impresa compiuta dalla surfista Francesca Salerno, atleta del Lauria, al campionato mondiale under 19 femminile della tavola olimpica IQFoil. Nelle acque di Brest in Francia, l'atleta palermitana allenata da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tavole a vela, argento mondiale della palermitana Francesca Salerno a Torbole - Un argento sontuoso quello conquistato dalla palermitana Francesca Salerno a Torbole. La surfista del Lauria, 18 anni, ha chiuso al secondo posto l'International Games Youth e Junior, massima rassegna mondiale per under 19 e under 17 della tavola olimpica IQFoil, che ha radunato sul Lago di Garda.

