Veggia la riapertura del ponte è merito della concertazione

L'apertura anticipata del ponte di Veggia rappresenta un fatto sicuramente positivo rispetto al quale ci piace pensare che abbia avuto un ruolo importante anche la concertazione con le parti sociali che ha permesso di individuare soluzioni in grado di ridurre i disagi sul traffico sia privato che commerciale. Cna di Reggio, attraverso il presidente Andrea Trinelli (foto), esprime soddisfazione per la riapertura del rinnovato ponte di Veggia. Trinelli sostiene che alcune modifiche "temporanee alla viabilità , attivate per canalizzare il flusso veicolare ed evitare congestionamenti come la chiusura della rotonda all'intersezione tra via Regina Pacis e la Pedemontana, hanno dato risultati così positivi da spingerci a proporne la stabilizzazione".

Ponte della Veggia a senso unico alternato - A poco più di un mese dalla chiusura, quelle di domani possono essere considerate le ‘prove generali’ in vista dei due mesi che cambieranno le abitudini dei tanti che attraversano quotidianamente il ‘vecchio’ ponte della Veggia.

"Ponte Veggia chiuso? Fate smart working" - Mancano tre settimane alla chiusura del ponte della Veggia e il dibattito prende quota. Mercoledi un’assemblea pubblica a Casalgrande, domani un’altra assemblea alla Veggia, convocate entrambe dal sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, martedì un summit in Comune a Sassuolo.

Chiude Ponte Veggia, il sindaco invita le imprese ad adottare orari più flessibili - Con l’arrivo del mese di giugno, il cantiere di ristrutturazione del ponte Veggia entra nella sua fase più delicata: per consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere previste, il ponte sarà chiuso completamente al traffico per circa due mesi.

