Un vasto incendio ha interessato questa mattina le colline di Ascea, nel Salernitano, nella zona di Rizzico, distruggendo circa dieci ettari di macchia mediterranea. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo un versante difficile da raggiungere, rendendo complicate le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti fin dalle prime ore operatori antincendio della zona, affiancati dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine, impegnate anche nelle indagini per chiarire le cause del rogo. Vista la portata dell'incendio e le caratteristiche del terreno, è stato necessario l'intervento di un elicottero per coadiuvare l'azione di spegnimento da terra.

© Anteprima24.it - Vasto incendio sulle colline di Ascea