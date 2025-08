Vasseur | Sulla strada giusta Non c' è magia solo lavoro Elkann | Con lui per continuare a progredire

Ferrari, parla il team principal all'indomani del rinnovo: "Per costruire una squadra servono tempo e pazienza. Hamilton? Abbiamo sottovalutato il cambiamento, ma ora è tornato". Il presidente: "Bisogna aver fiducia per poter fare di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vasseur: "Sulla strada giusta. Non c'è magia, solo lavoro". Elkann: "Con lui per continuare a progredire"

