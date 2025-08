Vasco riconosce la vecchia Ritmo di ’Colpa d’Alfredo’ E autografa il libretto di circolazione | È proprio lei

"Ti porterei anche in America, ho comperato la macchina apposta!". Così cantava Vasco Rossi in ’Colpa d’Alfredo’, brano mitico datato 1980. Ebbene, la macchina (quella macchina) era una Ritmo targata Modena recuperata fortunosamente nel 2017 da un meccanico di Sassuolo, Massimo Turrini, salvata dalla rottamazione a cui era stata destinata dal proprietario e restaurata a dovere. La certezza che si tratti proprio della Ritmo del Blasco è venuta dopo approfondite ricerche presso il Pubblico Registro Automobilistico, da cui risulta che effettivamente l’auto, di colore chiaro, fu acquistata da Rossi Vasco nel 1980, alla vigilia dell’uscita di quella canzone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco riconosce la vecchia Ritmo di ’Colpa d’Alfredo’. E autografa il libretto di circolazione: "È proprio lei"

In questa notizia si parla di: ritmo - vasco - colpa - alfredo

L’autografo di Vasco sul libretto della Ritmo - Modena, 31 luglio agosto 2025 – “Eh si’, è la mia vecchia Ritmo! Dove debbo firmare?…”. Per fortuna di noi italiani, nonché emiliani e modenesi, Vasco Rossi è un simbolo della miglior cultura nazionalpopolare.

L’autografo di Vasco Rossi sul libretto della sua celebre Ritmo anni ’80 - Modena, 31 luglio agosto 2025 – “Eh si’, è la mia vecchia Ritmo! Dove debbo firmare?…”. Per fortuna di noi italiani, nonché emiliani e modenesi, Vasco Rossi è un simbolo della miglior cultura nazionalpopolare.

Vasco riconosce la vecchia Ritmo di ’Colpa d’Alfredo’. E autografa il libretto di circolazione: È proprio lei; La Fiat Ritmo di Vasco Rossi va di nuovo al massimo. Ecco la storia dell’auto di “Colpa d’Alfredo” che non è …; L’auto del ’79 di Vasco Rossi cantata in “Colpa d’Alfredo” torna in strada grazie a un fan.

L’autografo di Vasco sul libretto della Ritmo - Ora, 45 anni dopo la canzone che la celebra, il rocker ha firmato il documento ... Lo riporta msn.com

40 anni per 'Colpa d'Alfredo' di Vasco, tra anima fragile e rock - 40 anni per 'Colpa d'Alfredo' di Vasco, tra anima fragile e rock In evidenza In evidenza Rubens e Baglione, grandi 'ospiti' a Capodimonte Show di Trump fra le Tesla di Musk, e ne compra una Tulle ... Come scrive ansa.it