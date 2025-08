Variante esterna di Arezzo | una task force di comuni sollecita la Regione a sbloccare i fondi necessari al progetto e chiamano a raccolta gli amministratori di tutta la provincia

Arezzo, 1 agosto 2025 – . La mozione è stata inviata a tutti i comuni del Casentino e al Comune di Arezzo. Molti comuni della provincia di Arezzo si stanno muovendo per portare fino alla Regione Toscana l'istanza della variante esterna di Arezzo, tratta San Giuliano Rigutino. I primi ad approvare all'unanimità nei loro consigli comunali la mozione sono stati Bibbiena e Castel Focognano che, con l'approvazione della delibera, invitano la Regione Toscana ad attivarsi per la realizzazione della variante esterna di Arezzo, un intervento peraltro già previsto nel PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità) della Regione Toscana e nel Piano Strutturale del Comune di Arezzo.

Su 104 Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto solo 7 contrari all'approvazione delle Tariffe dei rifiuti ed 8 i Comuni astenuti - Arezzo, 24 maggio 2025 – S u 104 Comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto solo 7 contrari all'approvazione delle Tariffe dei rifiuti ed 8 i Comuni astenuti Milighetti: “Sistema fuori controllo sia per la tenuta dei bilanci comunali sia per la tassazione sui cittadini” L'attuale meccanismo tariffario, che impone un limite di aumento del 5% delle tariffe Tari alla luce del metodo tariffario Rifiuti Arera, se da una parte limita gli aumenti ai cittadini che sarebbero sconsiderati, dall'altra sta comportando la creazione dei debiti che dovranno essere riconosciuti al gestore Sei entro la scadenza del contratto del 2033 e che si ripercuoteranno nel futuro nelle amministrazioni locali e nei cittadini.

