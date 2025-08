A partire da gennaio, anche Vanzaghello introdurrĂ la tassa di soggiorno. La decisione è stata discussa nell’ultimo consiglio comunale, a seguito dell’inserimento del paese nel perimetro delle localitĂ turistiche riconosciute da Regione Lombardia. Secondo il vicesindaco e assessore al bilancio Edoardo Zara, l’obiettivo dell’iniziativa non è fare cassa: "Si tratta di un’opportunitĂ che abbiamo voluto cogliere per partecipare ad alcuni bandi, non certo per generare entrate rilevanti, visto che l’impatto economico sarĂ marginale per il nostro Comune". Il territorio di Vanzaghello conta attualmente due bed & breakfast e alcune strutture di affittacamere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vanzaghello e il turismo. Sì alla tassa di soggiorno