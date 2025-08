Vanno ai colloqui e nascondono la droga nelle parti intime | due donne arrestate in carcere

Vanno ai colloqui coi familiari detenuti e nascondono la droga nelle parti intime. È quanto accaduto nella casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere dove nel Reparto Colloqui, a seguito di controlli degli agenti della polizia penitenziaria sui familiari ad opera del Gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

