Vangsgaard positiva dopo il primo match amichevole della Juventus Women | La squadra è in buona condizione ecco quale è l’obiettivo per la nuova stagione

Vangsgaard positiva dopo il primo match amichevole della Juventus Women: tutte le dichiarazioni della bianconera. (Marco Baridon, inviato all’Allianz Training Center) – Amalie Vangsgaard ha parlato dopo la vittoria della Juventus Women nel match amichevole contro lo Zurigo, vinto per 9-1: le parole in zona mista. LA CRONACA DEL MATCH PAROLE – «Ci sono molte cose positive da prendere dopo questo risultato. Penso che la squadra sia in una buona condizione, abbiamo lavorato tanto anche al caldo. Penso che per la squadra l’obiettivo sia vincere il più possibile, il mio obiettivo personale è quello di segnare più gol e giocare di più». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vangsgaard positiva dopo il primo match amichevole della Juventus Women: «La squadra è in buona condizione, ecco quale è l’obiettivo per la nuova stagione»

In questa notizia si parla di: match - amichevole - juventus - women

Juventus Under 16, vittoria in amichevole 4-1 contro il Sion: ecco i marcatori del match dei bianconeri di mister Grauso - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, grande vittoria contro gli svizzeri del Sion per 4-1: Paonessa scalda il motore in vista del ritorno dei quarti contro il Genoa.

LIVE Italia-Iran 0-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: inizia il match, tanti cambi per entrambi i CT - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 Bottolo colpisce male il pallone con l’attacco che finisce sul nastro inferiore della rete 7-6 Pallonetto spinto di Porya, Boninfante tiene in vita il pallone e Rychlicki lo tocca quanto basta per cambiare la traiettoria e sorprendere gli avversari 6-6 Si ferma in rete la battuta di Bottolo 6-5 Grandissima difesa di Laurenzano sul muro iraniano.

Arezzo, primo match ufficiale in Coppa Italia contro il Bra il 16 agosto. Domani amichevole col Mantova - La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia Serie C 2025/26, che prenderà il via nel weekend del 16-17 agosto 2025 con il primo turno a eliminazione diretta, disputato in gara unica.

I numeri di maglia della #JuventusWomen Le indicazioni dal test amichevole contro lo Zurigo Vai su X

Amichevole Women | Juventus-Zurigo, dove vederla La prima uscita della pre season della Juventus Women avverrà presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Il centro sportivo bianconero sarà , così, il teatro dell'amichevole delle bianconere con lo Zurigo. Sfi Vai su Facebook

Amichevole | Juventus Women-Zurigo, il racconto del match; Juve e Women, doppia amichevole col Borussia Dortmund: quando si gioca e dove; Juventus e Juventus Women insieme per una doppia amichevole a Dortmund.

Juventus Women Zurigo LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match amichevole - Juventus Women Zurigo, sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match La Juventus Women di Max Canzi inizia la propria stagione con l’amichevole contro lo Zurigo all’Allianz Training ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus Women-Zurigo 9-1: com'è andata l'amichevole - La Juventus Women scende in campo per la prima amichevole stagionale, ancora senza le italiane che hanno raggiunto la semifinale dell'Europeo e arriveranno lunedì. Secondo ilbianconero.com