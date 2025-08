Valle e Garfagana Dalla Regione 12,3 milioni per il rilancio strategico

Ossigeno in arrivo per le cosiddette aree interne della nostra Valle, delle quali fanno parte praticamente la totalitĂ dei piccoli Comuni che la costellano, con le opportunitĂ concrete date dal nuovo piano strategico studiato per il loro rilancio e deliberato in queste ore dalla Regione Toscana. I finanziamenti previsti a livello regionale ammontano alla cifra di 81 milioni di euro, dei quali 12,3 destinati alle aree della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, oltre a Lunigiana e Appennino Pistoiese. "La delibera approvata dalla Giunta regionale pochi giorni fa rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio delle aree interne della Toscana e, in particolare, per la Garfagnana e la Media Valle del Serchio – dichiara commentando il via libera alle strategie territoriali integrate, finanziate con risorse europee, il consigliere regionale del Pd Mario Puppa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valle e Garfagana. Dalla Regione 12,3 milioni per il rilancio strategico

