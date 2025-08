Valerio frequenta Ary dopo Temptation Island ma con Sarah potrebbe non essere finita | Sono stati visti insieme

Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno confermato la decisione di lasciarsi anche un mese dopo Temptation Island. Il ragazzo sta frequentando la single Ary. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni, il rapporto tra i due ex non sarebbe del tutto finito: sarebbero stati visti insieme in un ristorante della loro zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it