Valdisotto, 1 agosto 2025 – Primo giorno nelle proprie case per i venti sfollati di Tola mentre si sta lavorando per far sì che gli altri 40 cittadini costretti a lasciare le loro abitazioni, ancora ricoverati presso due strutture bormine, possano rientrare nel più breve tempo possibile. A quasi un mese di distanza dai paurosi smottamenti che hanno interessato la Valdisotto e costretto ad evacuare una sessantina di persone delle frazioni interessate, già pesantemente colpite nel 1987 con la tragedia della Val Pola, i 20 cittadini della frazioncina di Tola sono tornati a dormire nei loro letti, grazie al lavoro congiunto di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte e grazie al consolidamento del versante montano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valdisotto: vita da sfollati, un mese fuori casa per la frana

