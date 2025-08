Val Casies turista aggredisce oste di una baita con spray al peperoncino | Indignato per i prezzi troppo alti e la lunga attesa

Attimi di tensione e violenza ieri, giovedì 31 luglio, a pranzo alla baita Kaser, in Val Casies, in Alto Adige. Un semplice dissapore tra clienti e personale si è trasformato in un’aggressione, con il gestore finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto con uno spray al peperoncino. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Dolomiten, tutto è iniziato intorno alle 13, quando due uomini italiani, tra i 45 e i 55 anni, sono arrivati al locale insieme a due giovani donne poco più che ventenni. Il gruppo avrebbe iniziato subito a lamentarsi dei prezzi e dell’attesa, nonostante – riferisce Alfred Selbenbacher, il 55enne che gestisce la baita – due ordinazioni fossero state servite tempestivamente. 🔗 Leggi su Open.online

