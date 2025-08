Vaccino Covid Pfizer e BioNTech perdono ricorso in Uk Corte d’Appello di Londra | Il loro siero viola uno dei brevetti di Moderna

Questo l'ultimo risvolto nella vicenda che ha visto una vera e propria guerra legale tra Big Pharma Pfizer e BioNTech perdono il ricorso nel Regno Unito sul caso del brevetto del vaccino Covid di Moderna, che le due aziende avrebbero violato. Questo l'ultimo risvolto nella vicenda che ha vist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Pfizer e BioNTech perdono ricorso in Uk, Corte d’Appello di Londra: “Il loro siero viola uno dei brevetti di Moderna”

In questa notizia si parla di: vaccino - covid - pfizer - biontech

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti" - Il caso riguardava solo una parte di quelle dosi, acquistate per 20 miliardi di euro. Von der Leyen deve rendere legittimo l'accesso agli atti al New York Times, che le aveva fatto causa Batosta per von der Leyen in merito al Pfizergate: il tribunale Ue ha bocciato la presidente della Commiss

Pfizergate, 24 maggio sentenza tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid su 4,2 mld totali per 450 mln abitanti, spesa complessiva di 75 mld€ - Mercoledì 14 maggio è il giorno in cui il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al Pfizergate, sul piatto 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid per 20 miliardi di euro, anche se le dosi complessive acquistate dall'Ue sono 4,2 miliardi.

Pfizergate, il 24 maggio sentenza del tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid per 20 mld€ - Mercoledì 14 maggio è il giorno in cui il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al Pfizergate. Von der Leyen alle prese con un'altra inchiesta anticipata dal Giornale d'Italia che vede la regia Usa Siamo alla resa dei conti dello scandalo Pfizergate: mercoledì 14 maggio il tribunale Ue

Pfizer e BioNTech perdono ricorso nel caso di brevetto sul vaccino COVID di Moderna; Pfizer e BioNTech perdono l'appello nel Regno Unito per annullare la vittoria di Moderna sul brevetto del vaccino COVID; Vaccini per Covid-19.

Vaccino Covid, Pfizer e BioNTech perdono ricorso in Uk, Corte d’Appello di Londra: “Il loro siero viola uno dei brevetti di Moderna” - Pfizer e BioNTech perdono il ricorso nel Regno Unito sul caso del brevetto del vaccino Covid di Moderna, che le due aziende avrebbero violato. Come scrive informazione.it

Pfizer e BioNTech perdono ricorso nel caso di brevetto sul vaccino COVID di Moderna - Pfizer (NYSE: PFE) e il suo partner tedesco BioNTech (NASDAQ: BNTX) non sono riusciti a ribaltare una sentenza che stabiliva che il loro vaccino COVID- Riporta it.investing.com