Vacanze estive | 5 libri con attività da fare in macchina in treno o in aereo per non far annoiare i bimbi in viaggio

L’inizio di una vacanza è sempre un momento entusiasmante, peccato che per raggiungere la meta si deve affrontare un viaggio che spesse volte risulta lungo e richiede sacrificio. “Quanto manca?” È la classica domanda ripetuta in continuazione dai bambini durante il tragitto in treno, in macchina o in aereo; pertanto, i libri e i giochi da mettere in valigia sono i passatempi per rilassarsi e scacciare via la noia, affrontando nel migliore dei modi i ritardi dei treni o il traffico in autostrada. Libri che stimolano la memoria, la capacitĂ riflessiva e anche la fantasia, regalando effetti positivi per arrivare alla meta tanto desiderata senza accorgersene e se tutta la famiglia viene coinvolta è un divertimento anti-noia assicurato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - Vacanze estive: 5 libri con attivitĂ da fare in macchina, in treno o in aereo per non far annoiare i bimbi in viaggio

In questa notizia si parla di: libri - macchina - treno - aereo

Dai libri di arte erotica alla macchina del caffè italiana, dalla valigetta con cui andò a Cannes nel 1992 (per Twin Peaks) alla sua sedia da regista - F an e discepoli di David Lynch, la data da segnare in agenda è il 18 giugno. Quando da Julien’s Auctions con Turner Classic Movies è in programma una straordinaria asta di oltre 450 oggetti appartenenti alla collezione del regista e genio visionario, morto il 16 gennaio scorso, a 78 anni.

Vacanze estive: 5 libri con attività da fare in macchina, in treno o in aereo per non far annoiare i bimbi…; La guida del SalTo25; 20 Podcast per bambini da ascoltare in viaggio.

Viaggiare con i bambini, i giochi da fare in auto, treno e aereo. L'esperta: «Tablet e cellulari? Evitiamo». Dai pop-it alle storie, le alternative - Vacanze sì, ma che sia mare, montagna o città d'arte, prima bisogna arrivarci. Secondo leggo.it

In auto, treno o aereo parte l’esodo del tifo: “Vogliamo vivere a ... - Alcuni invece, hanno scelto l’auto: “Siamo pronti a fare sei ore di macchina”. Si legge su milano.repubblica.it