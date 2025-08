Vacanze estive 2025 ad agosto italiani spenderanno 9,3 miliardi di euro

E’ di 9,3 miliardi di euro la spesa degli italiani fuori casa ad agosto. E’ quanto stima la Fipe. “Con l’arrivo di agosto, tradizionalmente il mese delle vacanze per la maggior parte degli italiani, si assisterĂ al cambiamento negli stili di vita e nei comportamenti alimentari. Anche per coloro che non faranno vacanze – due italiani su tre – agosto rappresenta il periodo nel quale concedersi qualche distrazione e consumare piĂą spesso un pasto fuori dalle mura domestiche: dall’aperitivo alla cena in pizzeria o al ristorante, passando per la colazione al bar.- scrive la Fipe in una nota -.Secondo le stime del Centro Studi di FIPE-Confcommercio, infatti, la spesa degli italiani per i consumi fuori casa nel mese di agosto 2025 raggiungerĂ i 9,3 miliardi di euro “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vacanze estive 2025, ad agosto italiani spenderanno 9,3 miliardi di euro

Vacanze, Aspi: 38 mln italiani su rete in weekend fine luglio e agosto - Roma, 17 lug. (askanews) – “La rete autostradale si conferma ancora una volta protagonista della mobilità del sistema Paese: solo nell’ultimo fine settimana di luglio e nei primi due di agosto ci aspettiamo che saranno 38 milioni le persone che sceglieranno le principali arterie autostradali di Aspi per raggiungere le località di vacanza”.

Agosto top per il turismo: 18 milioni di italiani in viaggio, spesa stimata di 17,6 miliardi; Ad agosto 18 milioni di italiani in viaggio, prevista una spesa di 17,6 miliardi; FIPE: 9,3 miliardi di euro la spesa degli italiani fuori casa ad agosto.

