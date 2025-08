Vacanze di agosto | 18 milioni di italiani in viaggio 7 su 10 restano in Italia

Cresce il turismo interno: Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige tra le mete preferite. Oltre 18 milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze estive nel mese di agosto, confermando una forte ripresa del turismo. Secondo l' Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con SWG, la spesa media pro capite sarà di 975 euro, per un totale complessivo di circa 17,6 miliardi di euro. Mare, montagna e natura: le preferenze dei viaggiatori. Agosto continua a essere sinonimo di vacanza balneare per la maggior parte degli italiani: 26% sceglie il mare.

Vacanze estive da incubo per i genitori: 3mila euro per due figli, centri estivi come biglietti di Taylor Swift e richieste di aiuto psicologico in aumento tra giugno e agosto - Dodici secondi. È il tempo che serve per vedere sfumare un posto al centro estivo comunale, mentre il mouse trema nella mano sudata e il bambino urla "non voglio andarciiiii" sullo sfondo.

“Addio ferie a luglio e agosto, con il caldo record e l’overtourism presto le aziende chiuderanno in primavera per le vacanze”: l’inchiesta della Bbc - Il caldo e l’ overtourism potrebbero ridisegnare i calendari di lavoratori e turisti. L’aumento delle temperature e la crisi climatica sono i punti di partenza di un’inchiesta portata avanti dalla BBC.

Ferie per i docenti con contratto a tempo indeterminato o 31 agosto: 30 o 32 giorni. Non è tutto sole, mare e vacanze - Nel question time del 23 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberto Garofani della UIL Scuola RUA, si è discusso un tema rilevante per i docenti in merito ai diritti contrattuali relativi alle ferie e ai riposi.

