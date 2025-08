Vacanza tragica violentissima esplosione in appartamento | bambina di 11 anni e una donna all’interno

Una violenta esplosione causata da una bombola di gas ha sconvolto il centro abitato di Corato, in provincia di Bari. L’incidente si è verificato in via San Vito, coinvolgendo un’abitazione al piano terra. Purtroppo, sono rimaste gravemente ferite una bambina svizzera di 11 anni e un’amica di famiglia 42enne, entrambe in vacanza in Puglia. Ricoverate d’urgenza in ospedale, le condizioni delle due sono molto gravi e la prognosi è riservata. La bambina ha riportato ustioni profonde sul 60% del corpo, mentre la donna presenta ustioni estese su tutto il corpo. >>> Alessandro ucciso e fatto a pezzi, la scoperta choc sulla madre: cosa ha fatto dopo l’omicidio Cosa ha provocato l’esplosione della bombola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

