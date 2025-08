Va nell'area giochi del centro commerciale e rapisce una bimba | la scena in un video aveva anche rubato l'auto

Momenti spaventosi per i genitori della bambina quando si sono accorti della sua assenza dall'area giochi del centro commerciale della Virginia, in Usa. Il 26enne, rintracciato subito al piano superiore, è scappato da solo su un'auto rubata poco prima, ma è stato arrestato successivamente dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

