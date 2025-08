Va a funghi con il padre e si perde

Partiti assieme da Canale d'Agordo per andare in cerca di funghi, padre e figlio di Venezia si sono inoltrati sul sentiero in mezzo al bosco in localit√† Cavallera. A un certo punto il diciassettenne si √® allontanato nel bosco e i due si sono persi di vista. Smarrito l'orientamento, il ragazzo ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

