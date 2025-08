Ustionato dalla sigaretta elettronica l’incubo del 25enne a Rimini L’esplosione e la botta alla testa | parte la denuncia alla ditta cinese

Un operaio di 25 anni è finito al pronto soccorso di Rimini, dopo che la sua sigaretta elettronica è esplosa mentre si trovava in tasca. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30, mentre il giovane di MIsano Adriatico stava uscendo di casa per andare al lavoro. L’esplosione e la caduta per lo spavento. La sigaretta elettronica è esploso improvvisamente nei pantaloni del ragazzo, causando una fiammata che ha avvolto la gamba sinistra. Nel tentativo di rimuovere l’apparecchio ancora in fiamme, il 25enne ha afferrato la sigaretta elettronica con la mano, ma a causa del dolore e dello spavento ha perso l’equilibrio, cadendo e sbattendo la testa contro una fioriera di cemento. 🔗 Leggi su Open.online

