Usa un altro italiano detenuto ad Alligator Alcatraz | il consolato italiano e la Farnesina lavorano al rimpatrio

Un altro italiano è finito ad Alligator Alcatraz, il carcere di massima sicurezza in Florida voluto dall’amministrazione Trump. Il Consolato d’Italia a Miami e la Farnesina sono attualmente impegnati a lavorare sul caso. L’uomo era stato fermato dalle autoritĂ americane il 12 luglio scorso a Miramar, nella contea di Brodward e attualmente è stato sottoposto a una misura carceraria temporanea. I funzionari italiani, che sono in contatto con la famiglia del connazionale e hanno immediatamente verificato le circostanze, ottenendo le notizie sulle tempistiche di un rimpatrio veloce, che dovrebbe avvenire giĂ nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Usa, un altro italiano detenuto ad “Alligator Alcatraz”: il consolato italiano e la Farnesina lavorano al rimpatrio

Ucraina, morto un altro italiano al fronte: ucciso da un missile il 21enne Artiom Naliato - Di origini ucraine, il giovane era stato adottato da una famiglia di Tribano (Padova) e nel 2022 aveva scelto di imbracciare le armi per difendere il suo Paese

