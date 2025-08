Usa-Russia Donald Trump evoca la guerra atomica | Schiero due sottomarini nucleari Tensione altissima | cosa succede

Donald Trump passa alle minacce. Dopo le parole del falco di Vladimir Putin, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev («i suoi ultimatum sono un passo ulteriore verso la guerra»,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Usa-Russia, Donald Trump evoca la guerra atomica: «Schiero due sottomarini nucleari». Tensione altissima: cosa succede

Guerra Ucraina Russia, Trump: “Schiero 2 sottomarini nucleari dopo parole Medvedev”. LIVE; Putin: In Ucraina ci riprendiamo ciò che è nostro. Zelensky: Pronto a colloqui diretti con lui - Lavrov: Mosca concorda con Washington di evitare scontro diretto; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump replica a Medvedev e dispiega sottomarini nucleari.

Guerra Ucraina-Russia, Trump: «Witkoff dopo Israele andrà a Mosca. Imporrò sanzioni alla Russia, non so se servirà» - Si aggrava il bilancio dell'attacco notturno russo con droni su Kiev. Lo riporta ilmessaggero.it