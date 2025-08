usa nato bimbo da embrione congelato 31 anni fa

Record per un bambino nato nel fine settimana, che ha stabilito un nuovo record come “neonato più vecchio”. Thaddeus Daniel Pierce, nato il 26 luglio, è nato da un embrione che era stato conservato per 30 anni e mezzo. Lo rivela la MIT Technology Review. Thaddeus Daniel Pierce è nato il 26 luglio in Ohio da Lindsey e Tim Pierce, grazie a un embrione “adottato” risalente a oltre 30 anni fa e donato da Linda Archerd, 62 anni. “Il parto è stato difficile, ma ora stiamo entrambi bene”, racconta Lindsey Pierce, la madre. “È così tranquillo. Siamo sbalorditi di avere questo prezioso bambino!”. Lindsey e suo marito, Tim Pierce, che vivono a London, in Ohio, hanno ‘adottato’ l’embrione da una donna che lo aveva fatto congelare nel 1994. 🔗 Leggi su Lapresse.it

