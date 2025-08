La Farnesina ha reso noto di seguire la vicenda di un altro cittadino italiano trattenuto dalle autoritĂ statunitensi in Florida. L’uomo è stato fermato il 12 luglio scorso a Miramar, nella Contea di Broward, e attualmente si trova in custodia temporanea presso il centro di detenzione Alligator Alcatraz. Il Consolato italiano a Miami ha attivato immediatamente tutte le procedure del caso, coinvolgendo anche l’ Office for Foreign Missions (Ofm) del Dipartimento di Stato americano, per chiarire le circostanze dell’arresto e ottenere informazioni su un possibile rientro in tempi brevi. Rientrato in Italia Fernando Eduardo Artese, mentre Gaetano Cateno Mirabella Costa si trova ancora a Krome. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Š Lettera43.it - Usa, la Farnesina: Un altro italiano detenuto nel centro di Alligator Alcatraz