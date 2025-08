Usa in aeroporto ruba il carrello per i bagagli e lo guida su un tappeto mobile

Un 29enne proveniente dallo Stato del Wyoming è stato arrestato nella notte di lunedì all’aeroporto internazionale di Buffalo Niagara, nello Stato di New York, dopo aver guidato un carrello per i bagagli su un tappeto mobile, provocando danni alla struttura e al mezzo. L'uomo è stato fermato intorno all’1 di notte dagli agenti di sicurezza dell’aeroporto. All'arrivo della polizia, il 29enen è apparso in evidente stato di ebbrezza. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di danneggiamento e condotta pericolosa in area aeroportuale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, in aeroporto ruba il carrello per i bagagli e lo guida su un tappeto mobile

