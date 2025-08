Urbanistica Sala scagionato dal gip sul Pirellino | Continuo a lavorare per Milano

La prima notizia era senz'altro la conferma, da parte del gip Mattia Fiorentini, delle misure cautelari chieste dai pm: e in particolare gli arresti domiciliari per l'ex assessore Giancarlo Tancredi, il Ceo di Coima Manfredi Catella, gli architetti ed ex membri della commissione paesaggio.

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire» - «È stato un incontro costruttivo. Come delegazione abbiamo ribadito al sindaco l’appoggio e il sostegno del Pd.

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Urbanistica, Sala scagionato dal gip sul Pirellino: Continuo a lavorare per Milano; Scandalo urbanistica a Milano, Meloni su Sala: "No automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni". Schlein: solidarietà e vicinanza

Inchiesta urbanistica a Milano, per Sala cade l'accusa più pesante ma resta un'insidia - Il gip esclude l'induzione indebita per il sindaco di Milano nel caso Pirellino, ma resta aperta l'ipotesi di dichiarazioni false.

Per Sala cade l'accusa più grave: "Mai agito per fini personali" - Il gip Mattia Fiorentini non ha riconosciuto il reato di induzione indebita a dare o ricevere utilità