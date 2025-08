Urbanistica pronti i ricorsi Il gip motiva gli arresti | Nessuno ha ammesso il ‘sistema’

Il giorno dopo gli arresti choc di ieri, che hanno lasciato Milano senza parole, gli indagati sono pronti a difendersi. Nei vari studi di avvocati sono già in corso le riunioni per decidere la linea difensiva nei ricorsi che verranno presentati, nei prossimi giorni, al tribunale del Riesame contro le misure cautelari (cinque arresti domiciliari e uno in carcere). Tra ieri e oggi hanno già impugnato gli indagati Alessandro Scandurra, difeso dall'avvocato Giacomo Lunghini, Andrea Bezziccheri, il costruttore di Bluestone finito a San Vittore ieri pomeriggio, difeso dall'avvocato Andrea Soliani, il numero 1 (ha rimesso le deleghe operative) Manfredi Catella, difeso dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

