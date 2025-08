Urbanistica pronti i ricorsi Il gip | Mercimonio della funzione pubblica

Il giorno dopo gli arresti choc di ieri, che hanno lasciato Milano senza parole, gli indagati sono pronti a difendersi. Nei vari studi di avvocati sono già in corso le riunioni per decidere la linea difensiva nei ricorsi che verranno presentati, nei prossimi giorni, al tribunale del Riesame contro le misure cautelari (cinque arresti domiciliari e uno in carcere). Tra ieri e oggi hanno già annunciato che impugneranno le misure del gip gli indagati Andrea Bezziccheri, il costruttore di Bluestone finito a San Vittore ieri pomeriggio, difeso dall'avvocato Andrea Soliani, il numero 1 (ha rimesso le deleghe operative) Manfredi Catella, difeso dagli avvocati Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, l'ex assessore del comune di Milano Giancarlo Tancredi, difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urbanistica, pronti i ricorsi. Il gip: "Mercimonio della funzione pubblica"

