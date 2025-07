Urbanistica il gip dispone i domiciliari per Tancredi e Catella E certifica il sistema Milano Sala | Continuerò a lavorare per la città

“Le indagini hanno disvelato l’esistenza di un consolidato sistema di corruttela e commistione tra interessi pubblici e privati, incentrato sulla figura della commissione per il paesaggio, organismo in grado di creare una concentrazione di potere e di veicolarlo verso una spartizione del territorio edificabile a vantaggio di una cerchia ristretta di professionisti e speculatori”. È la motivazione con la quale ieri il gip, Mattia Fiorentini, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’imprenditore Andrea Bezziccheri, ad di Bluestone, e i domiciliari per altri cinque indagati eccellenti nell’ambito della maxi-inchiesta sull’Urbanistica, tra i quali l’ex assessore Giancarlo Tancredi e il ceo di Coima, Manfredi Catella. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, il gip dispone i domiciliari per Tancredi e Catella. E certifica il sistema Milano. Sala: “Continuerò a lavorare per la città ”

Inchiesta sull’urbanistica di Milano, viaggio nel sistema dei conflitti di interessi - Gli architetti Giuseppe Marinoni, presidente della commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2025, e Alessandro Scandurra, componente della commissione paesaggio, sono i due uomini che per alcuni anni, con la copertura di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, hanno orientato i piani di sviluppo immobiliare di Milano, influenzando le decisioni prese in commissione e senza dichiarare i loro conflitti di interessi, come professionisti pagati dalle principali società di costruzioni coinvolte nei vari progetti.

Nell’ordinanza che dispone i sei arresti, il gip Mattia Fiorentini parla di un «consolidato sistema di corruttela e commistione tra interessi pubblici e privati», finalizzato alla «spartizione del territorio edificabile». https://open.online/2025/07/31/inchiesta-urbanistic Vai su X

