Urbanistica arresti e cantieri fermi Le 4500 ‘Famiglie sospese’ riunite in Comitato | Chiediamo tutele

Milano, 1 agosto 2025. - Il comitato ‘Famiglie sospese - vite in attesa’  ha partecipato a un'audizione nella commissione Sostenibilità  sociale della Regione Lombardia. Il comitato raccoglie circa 4.500 famiglie che hanno acquistato casa sulla carta ma ora, dopo le inchieste sull'urbanistica a Milano, si trovano i lavori fermi. "Sospendere le rate dei mutui”. "Ci impegniamo come Consiglio e come commissione a scrivere a tutte le istituzioni che possono portare contributi e offrire garanzie ai creditori, come ad esempio Finlombarda. Sospendere le rate dei mutui verrebbe incontro alle famiglie che oggi stanno pagando per una casa in cui non possono entrare, a causa delle vicende giudiziarie in corso", ha detto il Presidente della Commissione Sostenibilità  Sociale, Emanuele Monti (Lega), al termine dell'audizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, arresti e cantieri fermi. Le 4500 ‘Famiglie sospese’, riunite in Comitato: "Chiediamo tutele"

In questa notizia si parla di: famiglie - comitato - urbanistica - fermi

Il comitato famiglie sospese contro Sala: «Serve un intervento del comune» - «Non siamo aggiornati da palazzo Marino, ci aspettavamo un dialogo aperto, cosa che ancora non si è concretizzata, e di fatto siamo un po’ amareggiati» ha dichiarato Filippo Maria Borsellino, portavoce del comitato delle migliaia di persone con gli appartamenti sequestrati dalle inchieste sull'urbanistica milanese.

Milano, comitato famiglie sospese: “Accusati di silenzio” - Manifestazione di protesta a Milano da parte del Comitato Famiglie Sospese, ovvero quelle rimaste senza casa a seguito delle inchieste sull’edilizia.

Inchiesta urbanistica: Comitato Famiglie Sospese verso una class action per i cantieri fermi a Milano - Una class action per tutelare chi ha comprato una casa mai costruita nei cantieri fermi di Milano: è questa la prospettiva annunciata dal Comitato Famiglie Sospese durante una colazione di protesta organizzata in via Valtellina, davanti al progetto bloccato di Scalo House, al centro dell’inchiesta sull’urbanistica che coinvolge il comune.

Sono oltre cento, secondo le stime, i progetti edilizi oggi fermi a Milano tra centro e periferia: da San Siro a Baggio, dallo Scalo Farini a Maggiolina.... Vai su Facebook

Urbanistica, arresti e cantieri fermi. Le 4500 ‘Famiglie sospese’, riunite in Comitato: Chiediamo tutele; Inchiesta urbanistica, a Milano la colazione di protesta del Comitato Famiglie Sospese: «Noi, rimasti senza casa»; Consob, Salvini: Trasferire sede a Milano, Giorgetti accoglierebbe richiesta.

Urbanistica, arresti e cantieri fermi. Le 4500 ‘Famiglie sospese’, riunite in Comitato: "Chiediamo tutele" - “Sospendere le rate dei mutui verrebbe incontro a coloro che oggi stanno pagando per una casa in cui non possono entrare” ha dichiarato il presidente della Commissione Sostenibilità sociale della Regi ... Scrive ilgiorno.it

La lettera di 24 comitati di Milano dopo l’inchiesta sull’urbanistica: “Sostegno ai pm, vogliamo la città più verde e giusta” - I nuovi dazi Usa, tra cui il 15% sulle importazioni dell'Ue, entreranno in vigore giovedì 7 agosto anziché oggi. Da ilfattoquotidiano.it