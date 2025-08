Urbanistica a Milano post-it davanti al cantiere di via Valtellina

Carlo 52 anni, Patrizia 66, Aldo 37. Sono solo alcuni dei nomi delle persone che hanno deciso di lasciare un post-it davanti al cantiere fermo di via Valtellina, a Milano, posto sotto sequestro dopo l'inchiesta urbanistica avviata dalla Procura. Ognuno di loro ha raccontato in poche righe la sua storia, per denunciare lo stop dei lavori. "Abbiamo dato un anticipo di 200.000 euro per una casa che doveva essere pronta nel 2026. Ad oggi non è stata mossa una pietra. Abbiamo 3 figli e volevamo una casa piĂą grande. Siamo in un incubo, con tutti i nostri risparmi bloccati." scrivono Giovanni e Laura, 50 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: urbanistica - milano - post - davanti

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

L’ebreo picchiato in autogrill davanti al figlio di 6 anni, i dubbi sulla morte di Erika Ferini Strambi, l’inchiesta sull’urbanistica a Milano, i casi di West Nile in Lombardia. Questo e tanto altro stasera nei nostri Tg, versione estiva. Seguiteci! #lombardia #milano #cr Vai su Facebook

Davanti al gip i 6 indagati che rischiano gli arresti per l'inchiesta urbanistica a #Milano. #Marinoni non risponde. Depositata una memoria: "Nessun sistema corruttivo" L'ex assessore #Tancredi in tribunale. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23luglio Vai su X

Inchiesta urbanistica Milano, colazione di protesta per le case bloccate; Caso urbanistica, Stefano Boeri: “Sono un architetto, non un cementificatore”; Il sindaco Beppe Sala e l'inchiesta sull'urbanistica, il discorso in Consiglio comunale. Tancredi si dimette.

Urbanistica a Milano, la protesta delle famiglie e il sistema di corruzione - Davanti ai cancelli dei cantieri bloccati, stamattina alle 11 in via Valtellina , si è consumata una 'colazione di protesta' organizzata da famiglie e imprenditori edili, che hanno lasciato sui muri p ... informazione.it scrive

Urbanistica, i sei arresti a Milano. Il gip: «Sistema rodato che generava clientele e mercimonio della funzione pubblica e corruttela» - Il sistema che per il gip milanese Mattia Fiorentini (come già per i pm) avrebbe governato l’urbanistica milanese è «così avviato e consolidato» che i privati «si permettono di esercitare pressioni su ... Lo riporta informazione.it