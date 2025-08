l comuni di Goro, Codigoro e Mesola, che compongono l’Unione dei Comuni delle Terre del Delta, hanno ufficialmente aderito a Giraskuola.it, la piattaforma digitale gratuita che favorisce il riuso di libri e materiali scolastici, offrendo alle famiglie un valido strumento per risparmiare e contribuire a una scuola più sostenibile e solidale. Giraskuola è una soluzione semplice e concreta, pensata per tutte le famiglie con figli che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori. Attraverso la piattaforma è possibile vendere, acquistare, regalare o scambiare materiali scolastici usati come grembiulini, zainetti, giochi educativi, regoli, articoli di cancelleria, libri di lettura e testi scolastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unione dei comuni Terre del Delta. Adesione alla piattaforma Giraskuola