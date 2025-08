Unicredit 76 minibond per rilanciare l’industria al Sud | 300 mln alle imprese per la crescita sostenibile

UniCredit raggiunge un traguardo significativo: dal 2017 ad oggi, ha strutturato e sottoscritto 76 minibond nel Sud Italia (Campania, Calabria, Puglia e Basilicata), per un controvalore complessivo di 310 milioni di euro. Con 23,5 milioni di euro già emessi nell’ultimo anno da sei imprese del Sud Italia, UniCredit conferma il proprio impegno per un modello di sviluppo sostenibile e radicato nei territori, attraverso il programma Basket Bond OpenSud ESG, che vede la collaborazione di Mediocredito Centrale (MCC) e di Sace. Il programma consente alle aziende meridionali di accedere in modo innovativo al mercato dei capitali emettendo minibond ESG, strumenti finanziari destinati a sostenere piani di sviluppo green e ad alto impatto occupazionale in cui è previsto un light assessment da parte di Cerved rating Agency attraverso la piattaforma Open-es. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Unicredit e Mediocredito Centrale sottoscrivono minibond per realizzare hub green in Campania - Fmc, società attiva in soluzioni, servizi e progetti per lo sviluppo di impianti e la generazione di energia da fonti rinnovabili, ha emesso un minibond Esg linked da 1,5 milioni di euro per la durata di otto anni, interamente sottoscritto in modo paritetico da Unicredit e Mediocredito Centrale e con la garanzia di portafoglio del Fondo di garanzia per le pmi gestito dallo stesso Mediocredito Centrale.

Unicredit finanzia un nuovo polo produttivo in Campania con un Minibond ESG da 4 Milioni - Accordo con gm zincatura per l’acquisizione di un sito industriale a Stranio: nuovo hub logistica legato all’alta velocità Napoli – Bari.

Natura Dauna, minibond da 10 mln sottoscritto da Mcc e Unicredit. Surgelati, due hub tra Lazio e Puglia - L’industria agroalimentare italiana rafforza le sue basi nel Mezzogiorno e nel Lazio: O.P. Natura Dauna, cooperativa agricola nata in provincia di Foggia e attiva nella trasformazione di ortofrutta fresca, ha emesso un minibond Esg-linked da 10 milioni di euro – sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale (Mcc) e garantito da SACE al 50% – per finanziare il nuovo piano industriale.

