Unica donna con trapianto renale madre grazie a una donazione

A volte la vita può rivelarsi sorprendentemente imprevedibile e generosa come testimonia la storia di una donna salernitana, che risulta essere l'unica paziente al mondo portatrice di.

Donna di Salerno partorisce con l’eterologa dopo il trapianto di un rene: è il primo caso al mondo - Il processo documentato in uno studio dai nefrologi del Ruggi di Salerno in collaborazione con i colleghi della Fed ... Lo riporta msn.com