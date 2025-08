Unghie estive le ispirazioni dalle star e dalle reali

Dalle guava nails, vero tormentone dell'estate 2025, fino al giallo, traduzione cromatica di gioiosa vivacità , fino ai grandi classici che permangono indisturbati. Dalle più famose e dalle royal, ecco qualche ispirazione per l'estate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Unghie estive, le ispirazioni dalle star e dalle reali

Unghie nude: nuove idee naturali per le manicure estive - Con l’estate abbiamo voglia di colori. Sfumature accese, vivide, che esprimano al meglio l’atmosfera magica della bella stagione.

Unghie in rosso: le manicure estive più belle sono scarlatte - Le manicure rosse tornano protagoniste dell’estate con tonalità vivaci e moderne. Le sfumature di tendenza spaziano dal rosso ciliegia brillante al rosso aranciato, ideali per esaltare l’abbronzatura.

Unghie estive, dalle dopamine nails all'effetto nude, ma con guizzo prezioso - Estate è sinonimo di colore che porta il buonumore, ma anche intramontabili effetti nude dal tocco prezioso, proprio come insegna la neo moglie Lauren Sánchez.

