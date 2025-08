Un' anatra nel logo sui panetti di droga | 24 chili di cocaina sequestrati ad un 49enne di Catania

Un catanese di 49 anni con 24 chili di cocaina in casa. Apprese precise informazioni sulla circostanza che nella sua abitazione del quartiere Barriera avesse potuto detenere significativi quantitativi di droga, agenti della Squadra Mobile-Sezione reati contro la persona vi si sono recati. L’uomo, dopo aver aperto la porta d’ingresso del suo appartamento, al piano secondo dello stabile, ha ammesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un'anatra nel logo sui panetti di droga: 24 chili di cocaina sequestrati ad un 49enne di Catania

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

Aiutò il narcos Imperiale a occultare 600 chili di droga: 12 anni all'imprenditore Fontana - È stato condannato a 12 anni di carcere l'imprenditore Giovanni Fontana accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli di avere fornito supporto logistico al narcos napoletano Raffaele Imperiale, ritenuto tra i principali ricercati italiani fino all'arresto e conosciuto anche come il.

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli - Durante una perquisizione nell'abitazione del 31enne, gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l'ingente quantitativo di droga.

