Una volante della polizia va a fuoco in viale Regione | tanta paura ma nessun ferito

Una volante della polizia è andata a fuoco stanotte intorno all'una in viale Regione Siciliana, all'altezza di via La Loggia: il mezzo, un'Alfa Romeo Tonale, sul quale si trovavano due operatori, è andato completamente distrutto, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

