Una strategia da 9,5 milioni di euro per San Giovanni Valdarno

Arezzo, 1 agosto 2025 ‚Äst Il presidente Giani e l'assessore Baccelli: ‚ÄúSi tratta di sette azioni per valorizzare i luoghi pi√Ļ significativi del Comune‚ÄĚ Si chiama ‚ÄúTra natura e cultura‚ÄĚ la strategia che prevede nel Comune di San Giovanni Valdarno un investimento da 9,5 milioni di euro 7.483.567 dei quali finanziati con risorse del Pr Fesr, il Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il relativo schema di Accordo di programma √® stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture e assetto del territorio, Stefano Baccelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Una strategia da 9,5 milioni di euro per San Giovanni Valdarno

