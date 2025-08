Riceviamo e pubblichiamo la lettera di C.S., una mamma che vive con la famiglia nell’hinterland e che racconta la sua esperienza di un sabato sera trascorso in centro a Bergamo. “Vorrei raccontare un sabato sera d’estate che, in una città civile, dovrebbe essere normale. Ma a Bergamo, evidentemente, non lo è più. Siamo una famiglia di Torre Boldone, con tre bambini piccoli. Sabato 26 luglio decidiamo di andare in centro a Bergamo per vivere una serata diversa, scegliendo consapevolmente i mezzi pubblici. Lo facciamo per coerenza, perché cerchiamo di educare i nostri figli a uno stile di vita più sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Una sera d’estate con la famiglia in centro: degrado, insicurezza e niente mezzi per tornare a casa”