Una prima volta da incorniciare | a Monreale amichevole di lusso in vista della Serie D

Monreale – Si disputerĂ il prossimo 7 agosto l'attesa amichevole pre-stagionale tra Athletic Club Palermo e Palermo Primavera. Un'occasione speciale per la CittĂ di Monreale e per l'impianto Conca d'Oro. Un incontro di prestigio, all'insegna dello sport sano e dei valori del territorio. Protagoniste saranno due delle realtĂ calcistiche piĂą rappresentative della cittĂ : l'Athletic Club .

Elena Sofia Ricci parla per la prima volta del tradimento del marito con Nancy Brilli: ecco cosa ha detto - Elena Sofia Ricci parla per la prima volta del tradimento del marito con Nancy Brilli: vi sveliamo tutto quello che ha detto! Leggi anche: Elena Sofia Ricci difende Ermal Meta «Abusata a 12 anni da un amico di famiglia» Elena Sofia Ricci parla del tradimento del marito.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - AGI - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout.

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B - Roma, 13 maggio 2025 – Termina nel modo peggiore la stagione della Sampdoria, che retrocede in Serie C.

