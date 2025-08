Una piazza Napoleone in stile Summer Festival

Il consigliere comunale del Pd Gianni Giannini interviene sull’operazione di restyling di Piazza Napoleone, costosa e “troppo“ funzionale al Summer Festival. “Con la scusa di necessari interventi nella pavimentazione non particolarmente ammalorata, si è proceduto alla rimozione degli storici pilastri in marmo intorno alla statua di Maria Luisa, sostituendoli con inserzione di panchine di dubbio gusto in marmo bianco, oggettivamente poco integrate con il contesto di contorno. Lavori di ammodernamento – osserva Giannini – che hanno stravolto l’immagine della piazza ma che hanno oggi il grande merito di facilitare l’allestimento della stessa, durante il mitico LSF del mese di luglio, che tanto beneficio dĂ alla immagine della cittĂ e tanto ritorno economico alla societĂ organizzatrice, che oltre ai proventi dei biglietti, viene integrato da sostanziosi contributi comunali “. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Una piazza Napoleone in stile Summer Festival“

In questa notizia si parla di: piazza - napoleone - summer - festival

Lucca, allarme baby gang da Porta San Pietro a Piazza Napoleone - Lucca, 11 maggio 2025 – Chiamatele baby gang o come volete. Che vi sia un malessere giovanile a Lucca lo dimostrano i fatti e gli episodi che sono succeduti nelle ultime settimane.

E sui pannelli di piazza Napoleone spiccano i murales di Marco Fine - Una novità fresca fresca (come la vernice) in piazza Napoleone. Sui pannelli del perimetro interno dell’area concerti è infatti all’opera in questi giorni lo street artist viareggino Marco Fine, chiamato a realizzare dei murales ispirati ai protagonisti del cartellone 2025 del Lucca Summer Festival.

Un affaccio su Piazza Napoleone. Emozioni uniche dalla terrazza - C’è un luogo a Lucca dove l’atmosfera del Lucca Summer Festival si fonde con l’eleganza di un’esperienza fuori dall’ordinario.

Lucca Summer Festival, chiusa l’edizione 2025. Il sindaco: “Le location iconiche non si toccano”. Avanti con piazza Napoleone e spalti delle mura anche per le prossime edizioni Vai su Facebook

A piazza Napoleone a Lucca per la sezione "Talk" del Lucca Summer Festival. Vai su X

“Una piazza Napoleone in stile Summer Festival“; Summer Festival e piazza Napoleone, l'affondo di Giannini (Pd): Amministrazione Pardini sdraiata di fronte a un privato; Lucca Summer Festival, Morrisey conquista piazza Napoleone.

Summer Festival e piazza Napoleone, l'affondo di Giannini (Pd): "Amministrazione Pardini sdraiata di fronte a un privato" - "Difficile pensare che Elisa Baciocchi alias Napoleone, nel 1806, con l'intervento di riqualificazione urbanistica di Lucca, avesse in mente di destinare piazza Napoleone, cuore della vita politica e ... Come scrive lagazzettadilucca.it

Giannini (Pd): “Piazza Napoleone è stata sacrificata al business del Summer Festival” - Il consigliere di opposizione attacca: "Lavori discutibili e cifre importanti che tradiscono la storia della piazza e la adattano a interessi privati" ... Segnala luccaindiretta.it