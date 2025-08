Lui si chiama Tobias, su X @tobiasly e ha pubblicato un thread (un post diviso in diverse parti) per raccontare una storia che ha decisamento coinvolto gli utenti: 2,8 milioni di visualizzazioni. Si trattava di condividere un episodio della propria vita sentimentale e Tobias lo ha fatto. “Qualche hanno fa, ho fatto ‘match’ con una persona su Bumble (app per incontri, ndr ). Siamo usciti un paio di volte e abbiamo capito che non eravamo fatti per una relazione, ma l’intesa fisica era ottima, cosĂŹ abbiamo deciso di restare ‘amici con benefici’ finchĂŠ fossimo entrambi single”, l’inizio della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una mia ex ha scritto un libro di poesie e in una parla di me, quello che ho letto mi ha imbarazzato”: la storia di Tobias