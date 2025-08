Il neo acquisto azzurro si è lasciato andare a delle dichiarazioni forti e senza filtri sulla nuova avventura appena cominciata: il retroscena su Conte stupisce Prosegue il duro lavoro a Castel di Sangro per gli uomini di Antonio Conte, che insieme a Giovanni Manna sta disegnando una squadra più affamata che mai. E tra i duri allenamenti e le trattative in corso, c’è anche chi sta vivendo le sue prime settimane in maglia azzurra con emozione e stupore. Parliamo di Sam Beukema, nuovo volto della difesa partenopea, che si è aperto in una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Beukema, il retroscena su Conte e il ritiro massacrante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Una cosa mi ha sbalordito, Conte mi ha chiamato e…”: Beukema a cuore aperto sul Napoli