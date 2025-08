Un Villaggio in cittĂ interamente dedicato al mare. Fino a domenica 3 agosto sul Molo Italia sarĂ ancora possibile vivere il Palio in un viaggio tra cultura, divertimento, tradizione marinara e varie attivitĂ dedicate a grandi e bambini. ’Pal100!’ è promosso dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate e organizzato da Italian Blue Growth con il marchio Ibg Events. E’ stata posizionata “Tales from the blue“, l’istallazione immersiva realizzata in collaborazione con Baglietto, ospitata all’interno di un container tecnologico. Il pubblico è stato così trasportato in un viaggio multisensoriale tra immagini, suoni e contenuti digitali, per raccontare la visione, l’innovazione e la cultura del mare che da sempre definiscono il celebre cantiere spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un Villaggio dedicato al Golfo. L’idea di Italian Blue Growth