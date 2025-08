un viaggio in lungo e in largo per la natura americana con la voce narrante di tom hanks

P rosegue su Rai 2 l’appuntamento settimanale – in prima tv alle 21.20 – con The Americas, una delle docu-serie più complete, approfondite ed emozionanti mai realizzate sulla natura americana. Prodotta dalla NBC, la serie in 5 puntate esplora in lungo e in largo l’America: l’unico continente che abbraccia tutte le fasce climatiche dei due emisferi e dalla una ricchezza naturale enorme. Voce narrante degli episodi l’attore Tom Hanks mentre le musiche originali sono di Hans Zimmer. Tom Hanks nel video musicale del figlio Chet fa rivivere il mito di “Forrest Gump” X Leggi anche › Il bilancio amaro di Tom Hanks: «In carriera ho realizzato solo quattro film buoni» The Americas: le anticipazioni della terza puntata in onda l’1 agosto su Rai 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

